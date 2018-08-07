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Çinli bilim adamları lityum zengini dev yıldız keşfetti

Çinli astronomlar, normal bir yıldızdan 300 yüz kat daha fazla lityum zengini yıldız keşfetti.

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Çinli bilim adamları lityum zengini dev yıldız keşfetti

Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Çin Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Çin Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden bilim adamları, büyüklüğü güneşin bir buçuk katına ulaşan ve normal bir yıldızdan 300 kat daha fazla lityum barındıran yıldız buldu.

Dünyaya 4 bin 500 yüz ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtilen yıldızın, evrenin Büyük Patlama'dan (Bing Bang) sonraki büyüme ve genişleme sürecine ışık tutacağı kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları Nature Astronomy dergisinde yayınlandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: yıldız, lityum, Çin Ulusal Astronomi Gözlemevi, Çin Bilimleri Akademisi, çin
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