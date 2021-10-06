Çin Ulusal Uzay İdaresi, yörünge uydusu, iniş aracı ve gezgin robottan oluşan araçların, eylül ortasından bu yana uyku durumunda olduğunu duyurdu.

Mars ve Dünya'nın Güneş'in iki ayrı tarafında konumlandığı ve artan radyasyon nedeniyle iki gezegen arasında iletişimin kesildiği durumu ifade eden "güneş kesintisinin", ekim ortasına kadar süreceği ifade edildi.

Tienvın-1, 23 Temmuz 2020'de fırlatılmış, keşif araçları, 10 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın", adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.

Çin, son yıllarda uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferleriyle ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.