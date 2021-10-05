Kağıthane Belediyesi’nin destekleriyle yapılan El Battani Uzay Evi’nin açılışına Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Mutlaka uzayda olmalıyız"

Törende konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, “Uzayın bütün sistemlerin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Savunma Sanayi’nde büyük atılımlar yaptık. Yapılan bu büyük atılımların hepsi bilgilerini uzaydan alıyor. Uzaydan destek alarak faaliyetlerini gösterebiliyorlar. Uzaydaki çalışmaları desteklemezsek yaptığımız bütün atılımlar eksik kalır. Biz bunun için mutlaka uzayda olmalıyız. Bankaların finans depoları dahi uzaya taşınıyor” ifadelerini kullandı.

"2023 yılında aya ulaşmak hedefindeyiz"

Uzayda izi olmayanın doğada sözü olmayacak sloganını hedeflediklerini söyleyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

“Uzay konusunda topyekûn bir seferberliğe ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız on senelik bir program açıkladı. 2028 yılının sonunda aya bir araç indirme hedefimiz var. 2023 yılında ise aya ulaşmak hedefindeyiz. Bu hedef Türkiye’nin ufkunu değiştirecek. Bütün sistemleri yukarı çekecek bir hamledir. Bunların yanında birçok hedefimiz var.”