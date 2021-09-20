Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de 14 yaş altına TikTok sınırlaması
[Fotoğraf: Reuters]
Çin, internet bağımlılığı ile mücadele için adımlar atıyor. Video uygulaması TikTok'un Çin versiyonu Douyin'in kullanımına süre kısıtlaması getirildi. 14 yaş altı çocuklar, Douyin'de artık günde 40 dakika zaman geçirebilecek.
Çin'de alınan yeni karara göre, video uygulaması TikTok'un Çin versiyonu Douyin'e süre kısıtlaması getirildi.
14 yaş altı çocuklar, Douyin'de yalnızca 40 dakika zaman geçirebilecek. Uygulamaya 6.00 ile 22.00 saatleri arasında erişebilecek.
Kurallar, gerçek adı doğrulanmış kullanıcılar için geçerli olacak. Bu yüzden, Douyin'in sahibi ByteDance şirketi, ebeveynlerin çocuklarına gerçek adla kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamaları konusunda yardımcı olmalarını istedi.
Çin'de bir süre önce de çevrim içi oyunlara süre sınırı getirilmişti.
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