34 ülkenin 114 projeyle katıldığı ulusal koordinasyonunu TÜBİTAK´ın üstlendiği Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Türkiye 16 yıl sonra ilk kez birincilik ödülü aldı.

Feridun Balaban, fizik alanındaki Fotovoltaik Hücre Yapımı projesiyle hem birincilik hem de Wolfram özel ödülünü kazandı. Böylece Türkiye'nin 2005 yılından beri katıldığı bu yarışmada ilk kez birincilik ödülü başarısı sağlandı.

Türkiye'ye birincilik ödülünü kazandıran 18 yaşındaki genç bilim adamı Feridun Balaban, İstanbul’da düzenlenecek olan TEKNOFEST'te 2 projesini sunacak.

Balaban, daha önce ise aynı proje ile ABD’de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda (ISEF) SPIE özel ödül kategorisinde birinciliği elde etmişti.

"Akademisyen olmak istiyorum"

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Feridun Balaban, "Bu ödül ilk kez Türkiye’yle geliyor, o yüzden ayrıca bir önemi var. Mutluyum. İlk duyduğumda TÜBİTAK’tan bir yetkili haber verdi. Oradan haberim oldu" dedi.

Almanya'da Leipzig Üniversitesi'nde Fizik bölümü okuyacağını söyleyen Balaban, okulun daveti üzerine gittiğini ifade etti. "Ben ileride akademisyen olmak istiyorum, araştırma yapmak istiyorum, insanların hayatına dokunan işler yapmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Projenin amacı güneş enerjilerinin verimini arttırmak"

Projesini tanıtan Balaban amacının güneş enerjilerinin verimini artırmak olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun için güneş enerjisi panelini üzerine elmas benzeri bir yapı kapladım. Biliyorsunuz elmas çok uzun bir sürede yüksek basınçta toprak altında karbondan kömürden oluşur. Bense bunu oda sıcaklığında atmosferik basınçta ürettim, yeni bir teknik geliştirerek. Bu sayede güneş panelinin üzerine elmas kapladım"

Ailesinin kazandığı ödülle büyük bir sevinç yaşadığını belirten Balaban, "Daha öncede aynı şekilde böyle bir ödül kazanmıştım. O zamanda dünya birincisi olmuştum. Aynı proje ilme hem dünya, hem Avrupa birincisi oldum" diyor.

"Feridun’un telefonu makalelerle doluyor"

Feridun Balaban'ın öğretmeni Savaş Zafer Güler de öğrencisiyle gurur duyduğunu söyledi. Uzun zamandır proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Güler, "Gençlerin telefonları fotoğraflarla falan dolarken veya başka medya şeyleri ile, Feridun’un telefonu makalelerle doluyor. Sürekli araştırıyor ve araştırmaktan yılmıyor ve inatla buna devam ediyor. Bence gençler için çok güzel bir model oldu ve karşılığını da alabildik bu çalışmayla" açıklamasını yaptı.