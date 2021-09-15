Ukrayna'da, ilgi çekici videoların yayınlandığı TikTok platformu bir adım öteye taşınarak, dünyanın ilk TikTok fakültesi açıldı.

Ukrayna'nın TikTok fenomenlerinden Mikhail Poplavsky fakültenin açılışını yaptı.

Kiev'deki Kültür Üniversitesinde açılan fakülte, üniversitenin öğrencileri için ücretsiz olacak.

Fakültenin dekanı Liliya Mojayeva öğrencilere, "Kendinizi geliştirin, kendi markanızı oluşturun ve bu yolda biz size yardımcı olalım." dedi.

Avrupa'daki genç nüfus için Ukrayna önemli bir yer

Çin merkezli video paylaşım platformu Tiktok, Ukrayna'da en yaygın kullanılan sosyal medya medya platformlarından biri.

Platform, Avrupa'daki genç nüfus arasında kullanımını yaygınlaştırmak için Ukrayna'yı önemli bir pazar olarak görüyor.

Ayrıca TikTok, Çin-Ukrayna ilişkilerinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.



