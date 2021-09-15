Koronavirüs çocukları da olumsuz etkiliyor. Ülkeler aşı ile korumaya çalışıyor.

Avrupa İlaç Ajansı Mayıs'ta 12-15 yaş aralığına aşı onayı verdi.

AB ülkelerinde çocuklara yönelik aşı uygulamalarında ilerleme kaydedildi.

Fransa ve İtalya'da 12-17 yaş aralığındaki çocukların yüzde 60'ından fazlasına ilk doz aşı yapıldı.

İspanya'da ilk doz aşı olan çocukların oranı yüzde 79'u geçti. Almanya'da ise yüzde 36,7'ye ulaştı.

İsveç'te 12-15 yaş aralığındaki çocuklardan sağlık durumu riskli olanlara aşı yapılıyor. Norveç'te bu yaş grubuna sadece tek doz aşı uygulanıyor.

İngiltere'de de 12-15 yaş aralığındaki tüm çocuklara tek doz Biontech aşısı tavsiye edildi.

ABD'de aşılanmanın düşük olduğu eyaletlerde koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısının en az 3 kat fazla olduğu ifade ediliyor.

Ülkede hızla yayılan delta varyantı tehlikesine karşı 12-17 yaş aralığına iki doz aşı uygulanıyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ise 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocukların aşılanması için girişimde bulunacak.

Şirketin, kasım ayında bunun için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne başvuracağı belirtildi.

Çin'de 3 yaş üstünün aşılanması için acil kullanım onayı

Hindistan da 12-17 yaş aralığında ve kronik rahatsızlığı bulunan çocukları aşılamaya Ekim ayında başlayacak.

Şili'de ise geçen hafta 6-12 yaş arasındaki çocuklara aşı uygulamasına geçildi.

Bu yaş grubuna sadece Sinovac aşısı uygulanacak.

Çin'de 3 yaş üstünün aşılanması için acil kullanım onayı verildi. Uygulama henüz başlamadı.

12 yaş üstüne aşı uygulaması Kanada, İsrail, Japonya ve Yeni Zelanda'da da bulunuyor.