Pfizer 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için onay isteyecek
Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara COVID-19 aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne başvuracağı duyuruldu.
Politico’nun haberine göre, Pzifer şirketi finans direktörü Frank D’Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara COVID-19 aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.
Pfizer-BioNTech tam onay alan ilk aşı
D’Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.
FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer-BioNTech aşısı, ABD’de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı COVID-19 aşısı olmuştu.
Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.
- 14:33
- 14:20
- 14:16
- 14:09
- 14:29