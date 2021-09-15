Amerikan askerlerinin Afganistan'dan kaotik çekilme süreci...

Söndürülemeyen yangınlar ve salgınla mücadele.

ABD'de Joe Biden yönetimine ilişkin tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez Biden'ın konuşmasının zaman zaman Beyaz Saray'da bir kişi tarafından kasten kesildiği öne sürülüyor.

Biden'ın bir anda kesilen canlı yayınlarına ait görüntüler gündemin üst sıralarında.

Blinken iddiaları reddetti

Bu iddia ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ((ENTONİ BLİNKIN)), Kongre'de Afganistan konusunda ifade verdiği sırada soruldu.

Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, Blinken'ı peş peşe yönelttiği sorularla köşeye sıkıştırdı.

Senatör Risch, Biden'ın konuşmasının kesildiği görüntüleri herkesin izlediğini dile getirdi.

Ancak Blinken ısrarla iddiaları reddetti. Senatör'ün neden bahsettiğini bilmediğini söyledi.

Blinken'ın sözlerine rağmen Amerikan kamuoyunda bu konudaki tartışmalar devam ediyor.

Biden'ın görüntüleri Cumhuriyetçilere yakın bir çok medya kuruluşu tarafından veriliyor.