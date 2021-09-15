TikTok "intihar" gibi terimleri aradıklarında kullanıcıları destek birimlerine yönlendiren bir arama müdahale özelliği getiriyor.

TikTok’tan yapılan duyuruda "Topluluğumuzu derinden önemsiyoruz ve her zaman onların refahını desteklemenin yeni yollarını arıyoruz.Bu nedenle, insanların TikTok'ta ihtiyaç duyduklarında kaynakları bulmalarını kolaylaştırmak için ek adımlar atıyoruz” denildi.

Gençlerin ruh sağlığında olumsuz etkisi var

TikTok, rakip sosyal medya platformları gibi, kullanıcılarının, özellikle de gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisi konusunda yoğun bir incelemeye maruz kalmıştı.

Eğitim Politikası Enstitüsü ve The Prince's Trust tarafından bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda, gençlerin zihinsel sağlıklarının yoğun sosyal medya kullanımından zarar gördüğü ortaya çıkmıştı.