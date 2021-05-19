Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin uzay aracı Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi
[Fotoğraf: AFP]
Çin'in uzay aracı Zhurong'un iniş yaptığı Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdiğini duyurdu.
Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA), Zhurong'un Mars'tan geçtiği fotoğrafları internet sitesinden paylaştı.
[Fotoğraf: AFP]
Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde iniş yapmıştı.
ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.
[Fotoğraf: AFP]
Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.
Etiketler: Çin
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