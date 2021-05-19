Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA), Zhurong'un Mars'tan geçtiği fotoğrafları internet sitesinden paylaştı.

[Fotoğraf: AFP]

Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde iniş yapmıştı.

ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.

[Fotoğraf: AFP]

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.