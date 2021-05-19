Otonom hareket edebilme kabiliyetine sahip insansız hava ve kara araçları geliştirerek milli teknoloji hamlesinin oluşturduğu geleneğin bayrak taşıyıcılığını üstleniyorlar.

İTÜNOM İnsansız Hava Araçları Takımı'nın, 2014 yılında Uçak ve Uzay Fakültesi bünyesinde kurulduğunu söyleyen İTÜNOM Mekanik Ekip Lideri Erdem Şimşek, "Şu anda sabit kanatlı İHA'lar tasarlamaktayız ve bu tasarımların hepsi kendimize ait." dedi.

Ekibin 14 kişi olduğunu belirten Şimşek, az kişiyle çalışarak herkesin daha fazla sorumluluk almasını istediklerini kaydetti.

Farklı bölümlerden öğrenciler uyum içinde çalışıyor

İnsansız Hava Araçları Takımımda yalnızca uçak mühendisliği öğrencileri yok. Bilgisayar mühendisliğinden, elektrik elektroniğe kadar farklı bölümlerden öğrenciler uyum içinde çalışıyor.

Yazılım Ekip Lideri Muhammed Furkan Demir, Takımın, mekanik, yazılım ve aviyonik olmak üzere üç ana ekipten oluştuğunu belirtti.

Yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazandı

Yurtiçi ve yurtdışında birçok yarışmaya katılan ve birçok ödül kazanan İTÜNOM İHA Takımı, 2017'de Amerika'da düzenlenen AUVSI SUAS yarışmasında "En İyi Döner Kanat Tasarımı" alanında birinci oldu.

Takım, 2019 yılındaki Teknofest'te ise Savaşan İHA kategorisinde en iyi derecenin sahibi oldu.

İTÜNOM İHA Takımı, çalışmalarını sürdürebilmesi için sponsor desteği bekliyor.

İTÜNOM Aviyonik Ekip Lideri İlhami Osman Kurt, "Yerli ve milli Ar-Ge çalışmalarıyla başta AUVSI SUAS yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlamaktayız" dedi.

İTÜNOM İHA Takımı yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Haber: Mahinur Ünal

Kamera: Faruk Ölge