"Büyük Ödüllü Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması" finalleri başladı

Dünyada sadece elektrik üretiminde değil aynı zamanda; tıpta, sanayide, bilimsel araştırmalarda, ulaşımda, su kaynakları ile ilgili çalışmalarda, tarım ve gıda gibi birçok alanda da etkili bir şekilde kullanılan Nükleer enerjinin daha yaygın olarak ve artan oranlarda kullanımının gelecekte kaçınılmaz olması, ülkemizdeki nükleer politikaların oluşturulması, Ar-Ge yatırımlarının yapılması ve enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasında nükleer güç santrallerinin kritik bir önem taşıması sebebiyle, bu doğrultuda TEKNOFEST kapsamında düzenlenen “Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması” finallerinde kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Temel Kategori ve Alt Kategori olmak üzere iki ana kategoride düzenlenen yarışmada Temel Kategori ana kategorisi de; ‘Kavramsal Tasarım Kategorisi’ ve ‘Detay Tasarım Kategorisi’ olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılıyor. Alt Kategoriler ‘Reaktör Tasarım Yazılımı Geliştirme, Reaktör Kor Tasarımı, Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi, Enerji Çevrimi Tasarımı, Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı’ olmak üzere 5 ayrı alt başlık olarak görülüyor.

Temel Kategori'de "Kavramsal Tasarım" ve tüm Alt Kategorilerde yarışan ‘Lisans Takımları’, Temel Kategori'nin "Detay Tasarım" aşamasında da yarışabilecek ‘Okul Takımları’ ve tüm kategorilerde yarışabilen ‘Profesyonel Takımlar’ olmak üzere toplam 3 farklı takım türü bulunuyor.

Lisans Takımları: Tamamı lisans öğrencilerinden oluşan ve belirli bir üniversite veya fakülteyi temsil etmeyen bağımsız takımlar. Bu takımlar yalnızca lisans düzeyindeki yarışmacılarla sınırlı olacak takımlar olabiliyor. Lisans Takımları ‘Temel Kategori Kavramsal Tasarım’ ve Alt Kategori ana başlığının altındaki tüm Kategorilere katılabildiler.

Okul Takımları: Aynı üniversitenin akademisyenleri ve (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitmen) öğrencilerinden oluşan takımlar olarak başvuruda bulundu. Okul takımları, sadece Detay Tasarım kategorisinde yarışırken, altyapı teşvik ödülüne de hak kazanabilecekler.

Profesyonel Takımlar: Akademisyenler, sektör çalışanları veya farklı üniversitelerden ve disiplinlerden bir araya gelen bireylerin oluşturduğu takımlardan oluşuyor.

Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nda Toplam Ödül 19 Milyon TL’nin üzerinde

Uluslararası lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile mezunlar, akademisyenler ve sektör çalışanlarının takım halinde katıldıkları yarışmaya temel kategoride toplamda 28 takım başvuruda bulundu ve bu takımlardan 10 tanesi final sürecine hak kazandı. Alt kategoride ise toplamda 57 takım başvuruda bulundu ve 17 takım final sürecine katılmaya hak kazandı.

Yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 19 Milyon 650 Bin TL büyük ödül dağıtılacak. Temel kategoride Detay Tasarım birincisine 1 milyon TL, ikincisine 500 bin TL, üçüncüsüne 300 bin TL, Kavramsal Tasarımda ise birinciye 400 bin TL, ikinciye 300 bin TL, üçüncüye 200 bin TL ödül verilecek. Ayrıca detay tasarım kategorisinde Akademik teşvik ödülü kapsamında birinci olan okul takımına ise 15 milyon TL ödül verilecek.

Alt kategori ödüllerinde ise Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı, Yazılım Geliştirme, Reaktör Kor Tasarımı, Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi ve Enerji Çevrimi Tasarımı birincileri 350 bin TL ödül alacaklar.