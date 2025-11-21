Puslu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
NBC News 21.11.2025 08:00

Bu yosun, uzayda dokuz ay yaşayarak rekor kırdı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dış yüzeyine yerleştirilen yosun örnekleri, uzay ortamında dokuz ay boyunca hayatta kalmayı başardı. Araştırma, yosun sporlarının uzayın yüksek radyasyon, aşırı sıcaklık farkları ve vakum koşullarına rağmen canlılığını koruduğunu ve Dünya’ya döndükten sonra yeniden çoğalabildiğini ortaya koydu.

Bu yosun, uzayda dokuz ay yaşayarak rekor kırdı

Deney, 2022 yılında Japonya’nın Hokkaido Üniversitesi’nden Tomomichi Fujita liderliğindeki araştırmacılar tarafından başlatıldı.

Yosun türü Physcomitrium patens’e ait sporofitler, Mart 2022’de bir kargo aracıyla ISS’ye gönderildi ve astronotlar tarafından istasyonun dışına monte edildi.

Örnekler, 283 gün boyunca hiçbir koruma olmadan uzay ortamına maruz bırakıldı. Ocak 2023’te Dünya’ya getirilen örneklerde sporların yüzde 80’inden fazlasının hayatta kaldığı, bunların yüzde 90’ının laboratuvarda yeniden filizlendiği görüldü.

Bu yosun, uzayda dokuz ay yaşayarak rekor kırdı

Araştırmacılar, sporları çevreleyen yapısal kılıfın, yüksek UV ışınlarına karşı koruma sağlamış olabileceğini belirtiyor.

Yosunların 450 milyon yıldır aşırı koşullara uyum sağlayarak evrimleştiği ve bu dayanıklılığın, kitlesel yok oluş dönemlerinde kara yaşamının devamı için önemli bir avantaj olduğu ifade ediliyor.

Uzay tarımı ve kolonizasyon çalışmaları için umut

Bilim insanları, bu bulguların uzayda tarımsal üretim sistemlerinin geliştirilmesi ve Ay veya Mars gibi diğer gezegenlerde ekosistem oluşturulması için kritik bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, yosun sporlarının uzayda 15 yıla kadar yaşamını sürdürebileceğini öngörüyor.

Çalışmanın lideri Fujita, “Bu küçük ve dayanıklı bitki, yaşamın hücresel düzeyde uzay koşullarına uyum kapasitesine sahip olduğunu kanıtladı. Bu, gelecekte Dünya dışı yaşam alanlarının kurulmasına önemli katkı sağlayabilir” dedi.

Sıradaki Haber
WhatsApp, Instagram benzeri yeni durum özelliğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:53
İran’daki benzeri görülmemiş kuraklığa iklim değişikliğinin yol açtığı belirlendi
08:50
Şeker sektöründe kotalar belirlendi
08:41
3 şehirde dev uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca hap ele geçirildi
08:31
112 milyon liralık "sahte reçete" operasyonu: 7 gözaltı kararı
08:44
Safranbolu'da tarihi konak küle döndü
08:14
Ay’ın oluşumuna yol açan kayıp gezegenin kökeni ortaya çıktı
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ