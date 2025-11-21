Bu yosun, uzayda dokuz ay yaşayarak rekor kırdı

Deney, 2022 yılında Japonya’nın Hokkaido Üniversitesi’nden Tomomichi Fujita liderliğindeki araştırmacılar tarafından başlatıldı.

Yosun türü Physcomitrium patens’e ait sporofitler, Mart 2022’de bir kargo aracıyla ISS’ye gönderildi ve astronotlar tarafından istasyonun dışına monte edildi.

Örnekler, 283 gün boyunca hiçbir koruma olmadan uzay ortamına maruz bırakıldı. Ocak 2023’te Dünya’ya getirilen örneklerde sporların yüzde 80’inden fazlasının hayatta kaldığı, bunların yüzde 90’ının laboratuvarda yeniden filizlendiği görüldü.

Araştırmacılar, sporları çevreleyen yapısal kılıfın, yüksek UV ışınlarına karşı koruma sağlamış olabileceğini belirtiyor.

Yosunların 450 milyon yıldır aşırı koşullara uyum sağlayarak evrimleştiği ve bu dayanıklılığın, kitlesel yok oluş dönemlerinde kara yaşamının devamı için önemli bir avantaj olduğu ifade ediliyor.

Uzay tarımı ve kolonizasyon çalışmaları için umut

Bilim insanları, bu bulguların uzayda tarımsal üretim sistemlerinin geliştirilmesi ve Ay veya Mars gibi diğer gezegenlerde ekosistem oluşturulması için kritik bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, yosun sporlarının uzayda 15 yıla kadar yaşamını sürdürebileceğini öngörüyor.

Çalışmanın lideri Fujita, “Bu küçük ve dayanıklı bitki, yaşamın hücresel düzeyde uzay koşullarına uyum kapasitesine sahip olduğunu kanıtladı. Bu, gelecekte Dünya dışı yaşam alanlarının kurulmasına önemli katkı sağlayabilir” dedi.