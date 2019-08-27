İstanbul Kadıköy'de özel yetenekli çocukların öğrenim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, 1-4 Ağustos'ta Danimarka'da düzenlenen 'Akıllı Şehirler' içerikli Dünya Robot Olimpiyatları'na (World Robot Olympiad-WRO) katıldı. Öğrenciler, legolardan oluşan robotların yer aldığı 'WeDo Regular' kategorisinde ikincilik elde etti.

Robotik kodlama ile sürücüsüz okul servisi tasarlayan Kadıköy BİLSEM öğrencileri Ayşe Ada Beğendi, Rüzgar Ertem ve Ada Aktoğu, 2 dakika içinde tamamlanması gereken görevleri 28 saniyede tamamlayarak dünya rekoru kırdı.

"Ödül kazanmak müthiş bir gururdu"

Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni ve Kadıköy Bilsem İlkokul Robotik Takımı Koçu İbrahim Enver Özer, projenin öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazanmalarını sağlayan önemli bir platform olduğunu söyledi.

"Yarışmanın ana teması sürücüsüz bir okul servisi yapmak ve matta bulunan görevleri 2 dakika içerisinde yerine getirmekti. Öğrenciler robotları en başından itibaren tasarladı, stratejilerini geliştirdiler ve başarıya ulaştı. Bu bence aslında müthiş bir girişimcilik. Öğrencilerin bir araya gelmesi 'Hadi gidelim biz bu yarışmaya katılalım' demesi çok önemli. Aynı zamanda burada müthiş bir problem çözüyorlar. Çünkü bu mattaki görevi yapmanın sonsuz yolu var."

Öğrencilerin emekleri sonrası gelen ödülün çok değerli olduğunu anlatan Özer, "Ödül kazanmak müthiş bir gururdu. Biz diğer takımlara da baktığımızda çok iyi bir strateji belirlediğimizi anladık. O kürsüye çıkıp Türk bayrağını dalgalandırmak gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor" dedi.

"Tamamen kendi fikirlerini geliştirerek gerçekleştirdiler"

Kadıköy Bilsem İlkokul Robotik Takımı Danışmanı Bekir Çelen, öğrencilere kendilerinin sadece mentorluk yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrenciler projenin donanım kısmını da yazılım kısmını da tamamen kendileri yaptılar. Biz ilk başta bir robotun nasıl yapıldığını öğrencilere öğrettik. Öğrenciler bu projeyi tamamen kendi fikirlerini geliştirerek gerçekleştirdiler."

Projenin mimarlarından Ada Ayşe Beğendi ve Ada Aktoğu ise, katıldıkları yarışmada kazandıkları ödülün ardından çok mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: AA