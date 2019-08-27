Oklahoma’daki FIRST Robotic etkinliğinde konuşan Bridenstine, Plüton’a dair düşüncelerini paylaştı.

“Tabii ki biliyorsunuz, bana göre Plüton bir gezegen” diyen Bridenstine, “NASA Direktörü’nün Plüton’un gezegen olduğunu bir kez daha söylediğini yazabilirsiniz. Benim öğrendiğim budur” ifadesini kullandı.

Varlığı ilk kez 1915'te Percival Lowell tarafından öngörülen Plüton'u, 1930'da Clyde Tombaugh keşfetmişti.

76 yıl boyunca Güneş Sistemi'nin 9'uncu gezegeni olarak kabul edilen Plüton, 2006'da "cüce gezegen"liğe düşürülmüştü.

Kaynak: The Independent