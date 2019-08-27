TASS haber ajansı, Soyuz uzay aracı ile fırlatılan insansı robot FEDOR'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla kenetlendiğini duyurdu.

Roscosmos yetkilisi Aleksandr Bloşenko, fırlatma öncesinde FEDOR’un elektrik kablolarını bağlayıp keseceğini, tornavida ve yangın söndürücü gibi aletleri kullanacağını söylemişti.

Bloşenko’ya göre, bu tür insansı robotlar gelecekte uzay yürüyüşü gibi tehlikeli görevleri gerçekleştirecek.

Kozmonotların hareketlerinin yanı sıra Dünya’dan uzaktan kumanda ile davranışları kopyalayabilen insansı robot FEDOR, 1.80 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında.

FEDOR, 7 Eylül'e kadar istasyonda kalacak.

Kaynak: Reuters, Sputnik