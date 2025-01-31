Bilişim Vadisi DIGIAGE 9. Oyun Geliştirme Kampı, oyun geliştiricilerini buluşturuyor

Bilişim Vadisi DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı, oyun sektörüne ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor.

2019 yılından bu yana düzenlenen kamplarla, binlerce katılımcıya mentörlük, eğitim ve yatırımcılarla tanışma fırsatı sunuldu.

Bu yıl 13-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı, Bilişim Vadisi’nin İzmir kampüsünde gerçekleşecek.

Kamp 5 gün sürecek

5 gün sürecek kampta, katılımcıları oyun tasarımı, yazılım, hukuk, animasyon ve yayıncılık gibi alanlarda uzman eğitimciler tarafından verilen atölyeler, seminerler ve mentörlük oturumları bekliyor.

Ayrıca oyun sektörünün önde gelen isimlerinin yer alacağı paneller, networking etkinlikleri ve proje sunumları da programda yer alacak.

Katılımcılar, yoğun kamp programında sektörün önde gelen isimlerinden mentörlük alacak, ekip çalışmalarıyla projeler geliştirecek, oyunlarının ve ekiplerinin potansiyelini tanıtacak ve oyun ekosistemine daha yakından dahil olma fırsatı bulacak. Kamp ücretsiz olacak.

Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan girişimciler, geliştiriciler, akademisyenler ve yatırımcıları buluşturacak bu etkinlik, oyun geliştirme sürecine dair yeni yaklaşımlar sunarak sektörde kalıcı etkiler bırakmayı hedefliyor.

Destek ve yatırım fırsatları

DIGIAGE, Türkiye'nin girişim ekosistemini inceleyen Startups Watch araştırma şirketinin 2024 yıl sonu verilerine göre Gaming Snapshot raporunda 6 yatırımı ile 2024’te en aktif yatırım oyun fonu oldu. Aynı motivasyonla devam eden DIGIAGE, kamp katılımcılarına sadece bilgi ve deneyim kazandırmakla kalmayacak; ayrıca projelerini hayata geçirmek için de fırsatlar sunacak. DIGIAGE'in stratejik ortakları arasında yer alan Bilişim Vadisi GSYF, APY Ventures gibi yatırım fonları ve önde gelen yayıncı firmalar, potansiyel projelere yatırım yapma imkanını değerlendirecek.

Oyun ekosisteminin geleceğine katkı

DIGIAGE 2025 Oyun Geliştirme Kampı, sadece profesyoneller için değil, yeni başlayan geliştiriciler ve oyun sektörüne ilgi duyan herkes için de bir keşif alanı sunuyor. İnovasyonun ve yaratıcılığın öne çıktığı bu benzersiz deneyim, Türkiye oyun ekosisteminin global arenada rekabet edebilirliğini artırmayı hedefliyor.