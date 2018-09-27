Bilim Seyyahları festivali başladı

Bilim Seyyahları festivali İstanbul Maltepe Şehir Parkı'nda başladı. Yüzlerce deney için düzenekler hazırlandı. Festivale şehir dışındaki okullardan da ilgi büyük oldu.

En büyük ilgiyi Bilim İnsanları Canlandırma Atölyesi görüyor. Bu atölyede, tarihe damga vuran 12 bilim insanı öğrenciler tarafından canlandırılıyor. Onların kıyafetleriyle deneyler yapıyorlar.

Bilim Seyyahları Projesi 2015 yılında hazırlandı, 2017'de ise uluslararası boyut kazandı.

TÜRKSAT, Türk Hava Yolları, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı gibi birçok kuruluş da standlarıyla festivalde yer alıyor. Maltepe Şehir Parkı'nda düzenlenen festival 3 gün sürecek.

Kaynak: TRT Haber, AA