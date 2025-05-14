Bilim Quba Merkezi açıldı

Türkiye’nin “Bilim Türkiye” modeli temel alınarak hayata geçirilen merkez, 6-14 yaş grubundaki çocukların bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasını sağlayacak. Uygulamalı atölye çalışmalarıyla öğrencilerin bilimsel meraklarını artırmayı ve teknoloji üretme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen merkez, Azerbaycan’da Bilim Bakü’den sonra açılan ikici merkez olma özelliğini taşıyor.

Bilim yolculuğu devam ediyor

Açılış törenine, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Quba İcra Hakimiyyəti Başkanı İlqar Mahmudov, KKTC Bakü Büyükelçisi Ufuk Turganer, T.C. Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Müşaviri Cihangir İşbilir, T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı Müşaviri İlker Türköz, ASELSAN Bakü Direktörü Özgür Kürüm, TİKA Bakü Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TUSAŞ Bakü Direktörü Uğur Gulan ve Roketsan Azerbaycan CEO’su Mehmet Ali Tahancıo başta olmak üzere iki kardeş ülkeden birçok önemli isim katılım sağladı.

Töreninin ardından katılımcılar laboratuvar alanlarını gezerek merkezde yürütülecek eğitim içerikleri hakkında bilgi aldı. Heyet, etkinlik alanlarını gezerek öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi ve çocuklarla sohbet ederek projelerine dair görüşlerini aldı.

Açılışta konuşan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır; “Bir ağacın kökü ne kadar sağlam olursa yaprakları o kadar gür ve güçlü olur, tıpkı bir ağacın kökü gibi işte bu ekosistemin başlangıç noktası Bilim Türkiye projemizdir. İnanıyorum ki geleceğin bilim insanları, teknoloji liderleri ve mühendisleri Türk coğrafyasının dört bir köşesindeki bilim merkezlerinde yetişecek, burada yetişen gençlerimiz tüm insanlığın faydası için teknoloji geliştirecek” dedi.

Program kapsamında toplam 80 öğrenci, Bilim Quba’daki beş farklı laboratuvarda düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı. DENEYAP Teknoloji, Dizayn ve Üretim, Matematik, Tabiat ve Astronomi laboratuvarlarında gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenciler; teknolojiden doğa bilimlerine, matematikten uzay çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede bilimle birebir temas kurdu. Bu deneyimler, onların hem bilimsel farkındalıklarını artırdı hem de üretkenliklerini teşvik etti.

Bilim Quba Merkezi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilimsel iş birliğinin somut bir göstergesi olarak, genç nesillere yönelik ortak vizyonun güçlü bir yansıması niteliğinde. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlayan bu merkez, iki ülkenin kardeşlik bağlarını eğitim ve teknoloji aracılığıyla daha da pekiştirmeyi hedefliyor.