Kayseri'nin Taşhan mevkisindeki kazı çalışmaları, paleontoloji bilimi açısından dikkat çekici veriler sunuyor. 7,5 milyon yıllık fosilleri görmek için Almanya ve Finlandiya'dan iki bilim insanı Kayseri'ye geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dünya doğa tarihine ışık tutacak 7,5 milyon yıllık fosilleri görmek için kente gelen Finlandiya Helsinki Üniversitesinden jeolog Matti Lehikoinen ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nden Faysal Bibi ile fosillerin sergilendiği Kayseri Bilim Merkezini ziyaret etti.

"Çok önemli bir parça"

Buluntuların çok özel olduğunu belirten Bibi, 7,5 milyon yıl öncesine ait bir fosili inceleyerek, "Günümüzde de bazı fillerde bulunabilecek çok önemli bir parça" dedi.

Kayseri'de çıkarılan fosillerin, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen buluntular olabileceğini savunan Faysal Bibi, fosiller üzerinde uzun süreli bir çalışmayla buna karar verilebileceğini vurguladı.

Taşhan mevkisindeki kazı çalışmalarına hız vereceklerini anlatan Büyükkılıç da bölgenin önemli bir doğa tarihi merkezi olduğunu göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Kazı çalışması yapan Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya da bugüne kadar otçullara ait buluntulara ulaştıklarını ancak çalışmalar sırasında yüzeye yakın yerlerde de etçillerin fosiline rastladıklarını söyledi. Ayrıca, buluntuların, bölgenin fosiller açısından zenginliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Kaynak: AA