Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi işbirliğinde bu yıl 2.si gerçekleştirilen "Herkese Biraz Gökyüzü Astrofest 2019" etkinliğinde Nevşehir ve Konya'dan gelen ziyaretçiler Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'nde uzayı gözlemledi.

Peribacalarının arasında oluşturulan alana gelen katılımcılar uzayı teleskopla izlediler.

14 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında, NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Uygulama Otelinde de gökyüzü bilimciler, astronomlar bilgi alış verişinde bulunacak.

Kaynak: AA