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Bilim insanları yeni bir insan hücre yapısı keşfetti

İsveçli ve İngiliz bilim insanları, bir tür protein kompleksi olan yeni bir insan hücre yapısı keşfetti.

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Bilim insanları yeni bir insan hücre yapısı keşfetti

İsveç'te Karolinska Enstitüsünün İngiliz bilim insanlarıyla iş birliği içinde yürüttüğü araştırmada keşfedilen yeni hücre yapısının, hücrenin çevresindekilere bağlanmak için kullandığı bir tür protein kompleksi olduğu belirtildi. 

Uzmanlar, protein kompleksinin, bugüne kadar bilinenlerden farklı, eşsiz bir moleküler yapıya sahip olduğunu ve hücre bölünmesinde kilit rol oynadığını açıkladı.

Karolinska Enstitüsü Biyolojik Bilimler ve Besin Bölümünden Profesör Staffan Strömblad, "2018'de keşfedilmeyi bekleyen yeni bir hücre yapısı kalması akılalmaz derecede şaşırtıcı. Bu yeni bağlanma kompleksinin, hücre bölünmesi sırasında olduğu gibi kaldığını ve hücreye tutunduğunu ortaya koyduk" dedi.

"Ağsı yapışkanlar" ismi verilen yeni yapının, bölünmenin ardından yavru hücrelerin doğru yere yerleşme kabiliyetlerini de kontrol ettiği belirtildi.

Keşfin ayrıntıları "Nature Cell Biology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: protein kompleksi, hücre bölünmesi, ağsı yapışkanlar
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