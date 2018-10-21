Türkiye "milli lokomotif"le dünyada dördüncü oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, teknolojik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "milli ve yerli üretim" seferberliği doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yerlilik oranı yüzde 60'ı buldu

Bakan Turhan, Türkiye'nin ilk "milli hibrit manevra lokomotifi"ndeki yerlilik oranının yüzde 60'ı bulduğunu söyledi.

TCDD Taşımacılık önderliğinde tasarım çalışmaları tamamlanan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ile ASELSAN iş birliğiyle üretilen Türkiye'nin yeni nesil ilk "hibrit manevra lokomotifi"nde hedefin yerlilik oranını yüzde 80, nihayetinde de yüzde 100'e çıkarmak olduğunu belirten Turhan, lokomotifin prototip üretiminin tamamlandığını anlattı.

Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) standartlarında üretilen lokomotifin, gelecek yıl testlerinin tamamlanmasının ardından TCDD Taşımacılık araç filosuna katılacağı bilgisini veren Bakan Mehmet Cahit Turhan, lokomotifin yüzde 40 yakıt tasarrufu sağladığını söyledi.

"İhraç etmeyi planlıyoruz"

Bakan Mehmet Cahit Turhan, daha düşük akustik gürültü seviyesi ve azaltılmış yakıt tüketimiyle daha düşük işletme maliyetine sahip lokomotifi yurt içinde kullanmanın yanı sıra ihraç etmeyi de planladıklarını anlattı.

Bunun ülke ekonomisi ve yan sanayinin geliştirilmesine reel katkı sağlayacağını vurgulayan BakanTurhan, demiryolu sektörünün her alanda çok geliştiğini ve ilerlediğini söyledi.

Son 16 yılda demiryolu sektöründe bütün imkanları, yerli ve milli üretim için seferber ettiklerinin altını çizen Turhan, bu süreçte güçlü insan kaynağına, bilgi birikimine, sektörde faaliyet gösteren bütün kuruluşlara, sanayicilere ve tecrübelerine güvendiklerini belirtti.

Hibrit demiryolu aracına sahip dördüncü ülkeyiz

Bakan Mehmet Cahit Turhan, raylara inen milli lokomotif için 7 şehirde 20'ye yakın firmadan parça tedarik edildiğini aktararak TCDD Taşımacılık, TÜLOMSAŞ, ASELSAN ve sanayicilerin el ele verip uyum içinde çalışarak Türkiye'nin dünyada hibrit demiryolu aracına sahip Fransa, Japonya ve Çin'in ardından dördüncü ülke olmasını sağladıklarını söyledi.

Lokomotifin hem elektrik hem de dizel yakıtla çalışabildiğini anlatan Bakan Turhan, "Daha da önemlisi, istendiğinde elektrik şebekesinden şarj edilebiliyor, bütün bunları alt alta koyduğunuzda hibrit lokomotifimiz en çevre dostu demiryolu aracı" dedi.

Kaynak: AA