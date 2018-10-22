Geliştirilen yerli sistemle duygular analiz edilebilecek

Malatya Teknopark'ta duyguların analiz edilebilmesi için üretilen sistemde "mutlu, mahcup, huzurlu, üzgün, mutsuz, normal, karamsar" gibi yaklaşık 100 bin mimik kayıtlı.

Analiz sonuçları kullanıcıya mobil uygulamayla iletiliyor

Sistem kamera yardımıyla, özellikle kalabalık grupların yüz ifadelerini, kayıtlı mimiklerle karşılaştırarak ortaya çıkan sonucu mobil uygulama sayesinde kullanıcısına anlık iletiyor.

Şirket yetkilisi Tarık Şireci, 1992'den bu yana yazılım sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bugüne kadar üretim otomasyonu ile video ve televizyon sektöründe çok sayıda proje geliştirdiğini belirten Şireci, son olarak da "yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme" konularına yöneldiğini anlattı.

"Kullanıcıya büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum"

Tarık Şireci, bu alanda insanların duygularını ölçebilecek bir sistem üzerine çalıştıklarını ve özellikle kalabalık gruplarda kameraların gördüğü yüz mimiklerini analiz edip duyguları ölçecek "Yapay Zeka Seçmen Hissiyat Analizi" adını verdiği sistemi geliştirdiklerini aktardı.

"Sistem, kameraların görebildiği alan kadar yüzü, aynı anda analiz edebiliyor ve bu bilgileri büyük veri sunucularına (server) ileterek mobil platformda da görülebilir olmasını sağlıyor. Sistemi kullanan veya hitabet yapan kişi de elindeki tablet veya telefonla o anki durumu canlı olarak görebiliyor ve konuşmasına buna göre yön verebiliyor. Sistemin kullanıcılarına çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum."

"Doğruluk oranı yüzde 80'in üzerinde"

Tarık Şireci, sistemi kullanan kişinin mobil cihazlar sayesinde yüzdelik dilimlerle insanların o an neler hissettiği konusunda bilgi sahibi olabileceğini anlattı.

Sistemin şu an kullanılabilecek durumda olduğunu vurgulayan Şireci, şunları söyledi:

"Sistemimizin şu an doğruluk oranı yüzde 80'in üzerinde. Sistem kullanıldıkça daha çok yüzün analizi yapılarak daha da gelişecek. Sistem okullarda, mitinglerde, belediyelerde, otellerde, alışveriş merkezlerinde, mağazalarda kullanılabilir."

Kaynak: AA