COVID-19 salgını 1 yıldan fazla bir süredir tüm dünyayı etkisi altına aldı. Her ne kadar aşılama başlamış olsa da salgın yenilmiş değil ve insanlar hayatını buna göre sürdürüyor.

Milyonlarca öğrenci ve imkanı olan çalışanın eğitim ile işlerini evlerinde devam ettirdiği de bir gerçek. Hatta pek çok işveren, evden çalışmayı kalıcı hale getirdi ya da bunun sinyallerini verdi.

Gidişat teknolojik cihazların satışını zorunlu olarak artırdı. Bunlara, akıllı telefon ve tablet pazarının gelişmesiyle daha önce çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan masaüstü bilgisayarların yanı sıra son olarak bilgisayar monitörleri de eklenmiş durumda.

İnsanlar uzaktan eğitim ve evden çalışmanın geçici olmadığı gerçeğiyle yüzleşmeye başladıkça teknoloji donanımını güçlendirmeye yöneldi. Sadece bu zaruri sebepler yok elbette. Evde geçirilen sürenin artmasıyla eğlence amaçlı bir teknoloji tüketimi de söz konusu.

Çalışma tarzındaki bu değişim, monitör pazarını da canlandırdı.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

ABD merkezli market araştırmaları şirketi International Data Corporation (IDC), oyunun popülerleştiği 2008’den bu yana küresel bilgisayar monitörü pazarının en güçlü büyüdüğü yılın 2020 olduğunu belirtti.

2011'den bu yana görülen en iyi dördüncü çeyrek sayesinde, 2019'da 126,1 milyon olan küresel bilgisayar monitörü sevkiyatları geçen yıl 136,6 milyona ulaştı.

IDC, 2022 itibarıyla bu sektörde tekrar bir düşüş beklendiğinin de altını çizdi.