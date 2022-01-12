Milli İHA ve SİHA'ları geliştiren teknoloji şirketi Baykar, başarılarının temelindeki inancı ve çabayı ortaya koyan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, otomatik uçuş kabiliyeti ve milli uçuş bilgisayarına sahip ilk milli İHA olan Bayraktar Mini İHA'nın prototipinin, 2006 yılında gerçekleştirilen test uçuşlarına ait görüntüler yer aldı.

Özdemir Bayraktar'ın da yer aldığı görüntüler, ''Yol göstericimiz Özdemir Bayraktar'a rahmet ve minnetle'' sözleriyle paylaşıldı.

Milli SİHA'ların öncü ismi

Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü isimlerinden olan Özdemir Bayraktar, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif olarak yer aldı.

Bayraktar Mini İHA'nın Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara da liderlik eden Bayraktar, geride savunma sanayii adına büyük bir miras bıraktı.