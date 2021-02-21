Mustafa Varank Teknofest çağrısını sosyal medya hesabından yaptı.

Varank, "Düşünen, üreten, icat çıkaran, gözü yükseklerde hatta uzayda olan sevgili gençler" mesajıyla gençleri Teknofest'e katılmaya davet etti.

Son başvuru gününün 28 Şubat olduğunu hatırlatan Bakan Varank, "Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, onlarca yarışma, yüzlerce takım, milyonlarca lira ödül, hepsinden öte umut var" ifadelerini kullandı.

Bu yıl, 21-26 Eylül arasında İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te 35 farklı kategoride projeler yarışacak. Yarışmalarda dereceye girenlere 5 milyon liranın üzerinde ödüller dağıtılacak.