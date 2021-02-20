ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın "teknolojinin çift amaçlı kullanımı" konusunda ortaya koyduğu vizyonda askeri elektronik alanındaki bilgi ve tecrübesiyle sağlık teknolojilerine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Şirket, Türkiye’nin sağlık sistemlerinde yerli teknoloji geliştirme stratejisine, sahip olduğu yüksek teknoloji, tasarım/üretim altyapısı ve insan kaynaklarıyla destek veriyor.

Sağlık sektörüne Mobil Dijital X-Ray Cihazı geliştirildi

ASELSAN sağlık alanındaki çalışmalarından biri de Mobil Dijital X-Ray Cihazı Geliştirilmesi Projesi oldu.

Proje kapsamında, tıbbi görüntüleme cihazlarında sistem tasarımı, cihaz entegrasyonu ve test süreçleri alanlarında tecrübe kazanılması amacıyla askeri ve sivil gezici sağlık birimlerinde, sahra hastanelerinde ve kliniklerde kullanılmak üzere Mobil Dijital X-Ray Cihazı geliştirilmesi hedeflendi.

Mobil x ışını cihazları sağlık alanında etkin şekilde kullanılıyor.

Mobilite özelliği sayesinde hastaların çekim odasına gitme zorunluluğu olmadan ve fazla hareket etmesine gerek kalmadan çekimleri sağlanıyor.

CE belgesi ile tescillendi

ASELSAN Mobil Dijital X-Işını Cihazı, Türkiye'nin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirildi ve CE belgesi ile tescillendi. Böylece cihazın sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluğu belgelenmiş oldu.

ASELSAN mobil radyografi sistemleri konvansiyonel ve dijital sistemleri ile zor ve acil durumlarda en hızlı sonuca ulaşmayı sağlıyor.

2022'de ticari olarak satışı yapılacak

Cihazın, 2020 yılı sonu itibarıyla prototip üretimine geçildi. 2021 yılı sonunda seri üretime başlanması ve 2022'de ticari olarak satışının yapılması hedefleniyor.

Üretilen prototipler, yakın zamanda klinik denemelerde kullanılmak ve geri bildirim toplamak üzere hastanelere gönderilecek.