Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yapılan araştırmalarla Türkiye'deki doğal mağaraların jeolojik, ekolojik özellikleri tespit ediliyor.

Türkiye'de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri ve güzellikleri çok fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor.

Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması için farklı bölgelerde projeler yürütülüyor.

Mağaralar tabiat varlığı olarak tescil edilecek

Bakanlık, bu yıl Erzurum, Erzincan, Antalya, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve İzmir'deki 15 mağarada araştırma yapacak. Elde edilen sonuçlara göre mağaralar tabiat varlığı olarak tescil edilecek.

İlk defa 2 deniz mağarasında da araştırma yapılacak

Bu yıl ilk defa 2 deniz mağarasında da doğal yapısı ve barındırdığı biyolojik çeşitlilik açısından araştırma yapılacak. Araştırmalar sonucuna bağlı olarak mağaralar, tabiat varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınacak.

15 ildeki 60 mağarada yapılan araştırmalar tamamlandı

Bakanlık tarafından geçen yıl Konya, Gümüşhane, Kırklareli, Kastamonu, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir'in aralarında olduğu 15 ildeki 60 mağarada yapılan araştırmalar tamamlandı. Araştırmaların tamamlandığı alanlar arasında 10 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ikinci mağara sistemi olan Zonguldak'taki Kızılema-Cumayanı mağara sistemi de yer alıyor.

20 yeni omurgasız hayvan türü bilim dünyasına kazandırıldı

Yapılan araştırmalarda mağaraların jeolojik ve ekolojik özellikleri tespit edildi. Aralarında daha önce hiç bilinmeyenlerin de yer aldığı mağaralardan beklenmeyen sonuçlar elde edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda 20 yeni omurgasız hayvan türü bilim dünyasına kazandırıldı.

Girilmesi zor olan mağaraların görüntüsü paylaşıldı

Bakanlığın geçen yıl tabiat varlığı olarak tescil ederek koruma altına aldığı mağaralar arasında Konya Suluin ve Güvercinlik, Kastamonu Ejder, Ilgarini ve Dağlı Kuylucu mağaraları da yer alıyor. Bakanlıkça girilmesi çok zor olan Konya ve Kastamonu'daki bu mağaralarda çekilen görüntülere yürütülen zorlu çalışmalar ve mağaraların jeolojik ve ekolojik yapısı yansıdı.