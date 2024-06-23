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Bilim Teknoloji
TRT Haber 23.06.2024 10:49

Bakan Kacır: Roketçilerimiz şampiyon oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Spaceport America Kupası roket yarışmasındaki 10 bin feet kategorisinde birinci olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Takımı’nı kutladı.

Bakan Kacır: Roketçilerimiz şampiyon oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Vefa Takımı’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10 bin feet kategorisinde birinci olduğunu duyurdu.

Kacır, Princeton, Stanford, George Washington University gibi okulları geride bırakan İTÜ Vefa Takımı’nı kutladı.


"Gurur Duy Türkiye" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Roketçilerimiz şampiyon oldu. 

İTÜ Vefa takımı; ABD’de düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10.000 feet kategorisinde 1. oldu.

Princeton, Stanford, George Washington University gibi okulları geride bırakan İTÜ Vefa Takımını yürekten kutluyorum."

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ABD Yüksek Teknoloji Mehmet Fatih Kacır İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
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