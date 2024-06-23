Bakan Kacır: Roketçilerimiz şampiyon oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Vefa Takımı’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10 bin feet kategorisinde birinci olduğunu duyurdu.

Kacır, Princeton, Stanford, George Washington University gibi okulları geride bırakan İTÜ Vefa Takımı’nı kutladı.

#GururDuyTürkiye ????????



Roketçilerimiz şampiyon oldu. ????????



İTÜ Vefa takımı; ABD’de düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10.000 feet kategorisinde 1. oldu.



Princeton, Stanford, George Washington University… pic.twitter.com/yJGTcbe6bf — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 23, 2024

"Gurur Duy Türkiye" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Roketçilerimiz şampiyon oldu.

İTÜ Vefa takımı; ABD’de düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10.000 feet kategorisinde 1. oldu.

Princeton, Stanford, George Washington University gibi okulları geride bırakan İTÜ Vefa Takımını yürekten kutluyorum."