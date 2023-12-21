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Bilim Teknoloji
AA 21.12.2023 23:18

Bakan Kacır, Çin otomotiv devini Türkiye'ye yatırıma davet etti

Bakan Kacır, 2012 yılından bu yana Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery'nin üretim tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Kacır, Çin otomotiv devini Türkiye'ye yatırıma davet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Çin'in Wuhu şehrinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kacır, Çin otomotiv devini Türkiye'ye yatırıma davet etti

Çin'in, 2012 yılından bu yana en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery'nin üretim tesislerini ziyaret ettiklerini bildiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Otomotiv sanayinin üretim merkezlerinden Anhui Eyaleti yönetimiyle yaptığımız görüşmede de Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatları paylaştık."

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