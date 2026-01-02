Bakan Kacır: Bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor." ifadelerini kullandı.

88'i Türk olmak üzere 50 ülkeden, 175 nitelikli araştırmacının Tübitak Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programlarının 2025 yılı çağrısına başvurduğunu belirten Kacır, "Harvard'dan Stanford'a, Oxford'dan Osaka'ya uzanan akademik birikim; Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda Türkiye'de buluşuyor. Ülkemizin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlü kılacak adımlar atmayı sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.