Çok Bulutlu -7.7ºC Ankara
Bilim Teknoloji
TRT Haber 02.01.2026 22:15

Bakan Kacır: Bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 50 ülkeden 175 nitelikli araştırmacının Tübitak Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programlarının 2025 yılı çağrısına başvurduğunu belirterek, "Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır: Bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor." ifadelerini kullandı.

88'i Türk olmak üzere 50 ülkeden, 175 nitelikli araştırmacının Tübitak Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programlarının 2025 yılı çağrısına başvurduğunu belirten Kacır, "Harvard'dan Stanford'a, Oxford'dan Osaka'ya uzanan akademik birikim; Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda Türkiye'de buluşuyor. Ülkemizin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlü kılacak adımlar atmayı sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Araştırma Bilimsel Araştırma Mehmet Fatih Kacır Tübitak
OKUMA LİSTESİ