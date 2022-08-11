ASELSAN, ABD merkezli The Stevie tarafından bu sene 19'uncusu düzenlenen Uluslararası İşletme Ödülleri (Internaional Business Awards) kapsamında "Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde "Green Climate for the Future - Gelecek İçin Yeşil İklim" konu başlığı ile 2022 yılında "Çevre ve İklim Değişimi Yönetimi" faaliyetleri ile gümüş ödül almaya hak kazandı.

"İnsanlığın tartışması gereken en önemli sorun"

İnsanlığın tartışması gereken en önemli sorunun iklim değişikliği ve bunun yaratacağı krizler olduğunu belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Kısa vadeli düşünürsek, uzun vadeli hedefler için konfor alanından çıkamazsak, geleceğin risklerini göremezsek, tükeniş kaçınılmaz bir son olur. Bu nedenle ASELSAN’da bağımsız teknolojiler hedefiyle Türkiye için ekonomik katma değer oluştururken, uzun vadeli toplumsal ve çevresel fayda sağlamak için de çalışıyoruz. Sadece ASELSAN’ı değil, tüm değer zincirimizi olumsuz etkileyebilecek çevre ve iklim değişikliği riskini, yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz" dedi.

3700’den fazla başvuru arasından seçildi

Ödül için 65 farklı ülkeden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan 3700’den fazla başvuru yapıldı.

Başvuruların değerlendirmesi; 260 profesyonel uluslararası jüri üyesi tarafından, firmaların ne gibi taahhütlerde bulunduğu ve bu taahhütlerin hayata geçirilmesi için hangi uygulamaların gerçekleştirildiğine dair açıklama ve kanıtlar dikkate alındı.

ASELSAN, 2050 yılı net sıfır emisyon taahhüdü kapsamında; Sıfır Atık Projesi, CDP İklim Değişikliği Raporlaması, CDP Su Raporlaması, çevreyi korumaya yönelik proje ve çalışmalar, tedarik zinciri yönetimi kapsamında iştirak ve stratejik ortaklar ile iklim değişikliği üzerine yapılan çalışmalar ile sadece kendi emisyonunu değil ülkemizin emisyonunu azaltmaya yönelik ürünlerini de detaylı olarak belgelendirerek Çevre ve İklim Değişimi Yönetimi faaliyetleriyle ödül almaya hak kazandı.