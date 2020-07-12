İletişim Başkanlığı, "Dijital Gösterim Merkezlerimizden alacağınız sanal gerçeklik gözlüklerinizle İletişim Başkanlığı tarafından sanal gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü videosunu izleyebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Video, İletişim Başkanlığı'nın YouTube sayfasında ve sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

Dijital Gösterim Merkezlerimizden alacağınız sanal gerçeklik gözlüklerinizle İletişim Başkanlığı tarafından sanal gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü videosunu izleyebilirsiniz.https://t.co/8KMSkk7TiC — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 12, 2020

İzleyenlere 360 derece bir deneyim sunulan videoda 15 Temmuz hain darbe girişimi gününün iz bırakan anları yer alıyor.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü anma programları kapsamında, İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezlerine giden ziyaretçilere sanal gerçeklik gözlüğü ve Türk bayrağı hediye edilecek.