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Bilim Teknoloji
AA 02.03.2025 11:01

AR-GE merkezleri 57 şehre yayıldı

Geçen yıl sonu itibarıyla ülkedeki AR-GE merkezi sayısı 1330'a, tasarım merkezi 331'e yükseldi. Bu dönemde yeni 69 AR-GE ve 25 tasarım merkezi için belge düzenlendi. AR-GE merkezlerinde bugüne kadar 66 bin 466, tasarım merkezlerinde 12 bin 965 proje tamamlandı.

AR-GE merkezleri 57 şehre yayıldı

Türkiye, sanayi üretimini sürdürülebilir ve yüksek katma değerli hale getirmek amacıyla kritik sektörlerde AR-GE ve inovasyonu teşvik ediyor.

AR-GE ve tasarım merkezlerine verilen teşviklerle Türkiye, sanayisi desteklenen ülkeler arasında yer alıyor. Atılan adımlarla, AR-GE personeli çalıştıran işletmeler desteklenerek, firmaların kendi teknolojilerini geliştirmesine imkan tanınıyor.

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 69 yeni AR-GE merkezi belgesi verildi, böylece yıl sonu itibarıyla faaliyette olan merkez sayısı 1330'a yükseldi. Bu merkezlerde destek personeli dahil 86 bin 413 kişi görev yapıyor.

Geçen yıl Nevşehir ve Kastamonu'da ilk AR-GE merkezleri kuruldu. Böylece, bu merkezler ülke genelinde 57 şehre yayılmış oldu.

Ülke genelindeki AR-GE merkezlerinde 66 bin 466 proje tamamlandı. Bu merkezlerin 13 bin 997 patenti tescil edilirken, 26 bin 24'ü de başvuru aşamasında yer alıyor. AR-GE merkezi olan yabancı ortaklı firma sayısı da 240 olarak belirlendi.

Tasarım merkezi sayısı 331'e çıktı

Bakanlıkça geçen yıl 25 yeni tasarım merkezi belgesi verildi, böylece faaliyette olan tasarım merkezi sayısı 331'e ulaştı. Bu dönemde tasarım merkezleri ülke genelinde 29 kente yayıldı.

Faaliyetteki 331 merkezde 8 bin 266 personel görev alırken, 12 bin 965 projenin tamamlanması sağlandı.

Bu merkezlere ait patentlerin 269'u tescil edildi, 583'ü ise başvuru aşamasında yer alıyor. Söz konusu merkezlerde 40 yabancı ortaklı firma faaliyette bulunuyor.

Teknoloji geliştirme bölgeleri

Ülkede 105 alan, teknoloji geliştirme bölgesi (TGB) olarak ilan edildi. Bu TGB'lerin 91'i aktif olarak faaliyetini sürdürüyor.

Bu tesislerde yer alan firma sayısı 11 bin 316, istihdam edilenlerin sayısı da 117 bin 511 olarak kayıtlara geçti.

TGB'lerde tamamlanan ve devam eden proje sayısı 79 bin 876 olurken, yabancı ortaklı firma sayısı 480 ve patent tescil sayısı da 2 bin 216 olarak belirlendi.

Söz konusu bölgelerin toplam satışı 711,5 milyar lira ve ihracatı da 12,2 milyar dolar oldu.

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