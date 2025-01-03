Açık -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 03.01.2025 03:06

Apple, "Siri" davasında 95 milyon dolar ödeyecek

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Apple, "Siri" davasında 95 milyon dolar ödeyecek

California Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White tarafından onaylanması gereken ön anlaşma, Oakland'daki federal mahkemeye sunuldu.

Söz konusu dava, "Siri"nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı.

Apple suçlamaları reddetmesine karşın anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşmanın onaylanması halinde, "Siri" özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20 dolara kadar ödeme alabilecek.

Siri ilk olarak 2011'de 4S modellerinde yer almıştı

Anlaşma, 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch veya Apple TV sahibi olan ABD'deki kullanıcıları kapsayacak.

Sesli asistan teknolojisi "Siri", ilk olarak 2011'de piyasaya sürülen iPhone 4S modellerinde yer almıştı.

Kullanıcıların "Siri"yi eller serbest şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyan "Hey Siri" özelliği ise 2014 yılında tanıtılmıştı.

ETİKETLER
Apple ABD
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Yerli patent başvuru sayısında yeni bir rekor kırdık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:27
Barajda alabora olan balıkçı teknesinden 2 kişi kurtarıldı
01:49
İsrail'den Halep'in güneydoğusundaki Sefire bölgesine hava saldırısı
01:26
BMMYK: 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü
01:08
Sinop’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:16
Adana'da seyir halindeki tır alev alev yandı
00:05
Memur ve emeklisinin zammı bugün belli olacak
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Bursa'da oyuncak silahla soygun girişimi kamerada
Bursa'da oyuncak silahla soygun girişimi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ