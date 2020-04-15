Apple telefonlarda yüklü olan Haritalar'da araç sürmek, yürümek ve toplu taşıma için gelen yol tarifi taleplerinin sayısını geçmiş kullanımlarla karşılaştıran raporlar yayınlayacak.

Apple'dan yapılan açıklamada, raporların günlük yayınlanacağı, karşılaştırmaların salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönem olan ocak ayının ortasında bir tarihle yapılacağı vurgulandı.

63 ülke ve bölgeye ulaştırılacak

Açıklamada, verilerin kullanıcıların izlenmemesi, onların istek ve konumlarının gösterilmemesi için toplandığı vurgulanarak, verilerin 63 ülke veya bölgede kamu sağlığı yetkililerine iletileceği belirtildi.

Türkiye'nin de dahil edildiği internet sitesine www.apple.com/covid19/mobility ulaşılabilecek.