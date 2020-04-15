Haber Giriş: Kaynak: AA
Apple hareketliliği ölçecek, yetkililere iletecek
[Fotoğraf: Getty]
ABD'li teknoloji devi Apple, insanların daha az araç kullanıp kullanmadığını gösteren verileri kamu sağlığı yetkililerine iletecek.
Apple telefonlarda yüklü olan Haritalar'da araç sürmek, yürümek ve toplu taşıma için gelen yol tarifi taleplerinin sayısını geçmiş kullanımlarla karşılaştıran raporlar yayınlayacak.
Apple'dan yapılan açıklamada, raporların günlük yayınlanacağı, karşılaştırmaların salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönem olan ocak ayının ortasında bir tarihle yapılacağı vurgulandı.
63 ülke ve bölgeye ulaştırılacak
Açıklamada, verilerin kullanıcıların izlenmemesi, onların istek ve konumlarının gösterilmemesi için toplandığı vurgulanarak, verilerin 63 ülke veya bölgede kamu sağlığı yetkililerine iletileceği belirtildi.
Türkiye'nin de dahil edildiği internet sitesine www.apple.com/covid19/mobility ulaşılabilecek.
Etiketler: koronavirüs önlemleri kamu sağlığı yetkilileri hareketlilik ölçen veri sitesi hareketlilik appleSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:38
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