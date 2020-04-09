Artık adını duymayan yok. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) dünya gündeminde aylardır birinci sırada. Her gün açıklanan vaka ve ölü sayılarıyla ülke ülke son durumu takip ediyoruz.

Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için ülkeler birçok önlem alıyor. Bunların yanında alınan bireysel önlemler de bir o kadar önemli. En etkili korunma yöntemlerinden biri ise sosyal izolasyon. Bu nedenle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak ve evde kalmak gerekiyor.

Hem hükümetlerin kısıtlama kararları hem de kişisel önlemler, evde vakit geçirenlerin sayısını artırdı. Bu da sosyal hareketliliği azalttı.

Google’dan sosyal hareketlilik raporu

ABD’li teknoloji devi Google, koronavirüs salgını sonrası birçok ülkenin sosyal hareketlilik düzeyine dair bir rapor hazırladı. Google Haritalar uygulamasından elde edilen verilerle hazırlanan rapor, 16 Şubat-29 Mart arası hareketliliğin ne kadar azaldığını gösteriyor.

İstatistikler anonimleştirilmiş toplu verilerden çıkarıldı, yani ülke nüfusunun tamamının davranış biçimini yansıtmıyor.

Türkiye

Türkiye’de koronavirüsün Çin’de görülmesinden kısa bir süre sonra tedbirler alınmaya başlandı. İlk olarak havaalanlarında termal kamera uygulaması hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda her alanda birçok önlem alındı. Bunlardan bazıları şöyle:

- 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişilerle kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaları sınırlandırıldı. (Dışarı çıkma yasağına uyması gereken kişi sayısı 33,1 milyon yani nüfusun yüzde 40’ı)

- 31 şehre giriş çıkışlar yasaklandı.

- Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı.

- Yurt dışına tüm uçuşlar durduruldu.

- Pazar yeri ve market gibi kalabalık yerlerde maske takılması zorunlu hale getirildi.

- İlkokul, ortaokul ve liselerde 30 Nisan’a kadar eğitime uzaktan devam edilmesi, üniversitelerde ise bahar döneminde yüz yüze ders yapılmaması kararlaştırıldı.

- Restoran, kafe, sinema salonları, tiyatro salonları, kuaför gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta görüldü. 8 Nisan’da son açıklanan verilere göre, Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 38 bin 226, hayatını kaybedenlerin sayısı 812, iyileşenlerin sayısı ise 1846.

Peki, Google’ın verilerine göre Türkiye’de sosyal hareketlilik ne durumda?

[Grafik: Hafize Yurt ]

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane gibi yerlerde yüzde 75,

-Market, manav, eczane gibi yerlerde ise yüzde 39,

-Park, sahil gibi yerlerde yüzde 58,

-Toplu taşıma noktalarında (metro, otobüs istasyonları gibi) yüzde 71,

-İş yerlerinde yüzde 45 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

Türkiye’de evde kalma oranı ise yüzde 17 arttı.

ABD

ABD, salgının en çok etkilediği ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor. Ülkede vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Salgının en çok etkisini gösterdiği eyalet ise New York.

Son açıklanan verilere göre, ABD’de koronavirüs vaka sayısı 432 bin 132, hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 817, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 906.

Peki, Google’ın verilerine göre ABD’de sosyal hareketlilik ne durumda?

[Grafik: Hafize Yurt ]

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane gibi yerlerde yüzde 47,

-Market, manav, eczane gibi yerlerde ise yüzde 22,

-Park, sahil gibi yerlerde yüzde 19,

-Toplu taşıma noktalarında (metro, otobüs istasyonları gibi) yüzde 51,

-İş yerlerinde yüzde 38 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

ABD’de evde kalma oranı ise yüzde 12 arttı.

İspanya

İspanya, koronavirüsün Avrupa’da en yoğun görüldüğü yerlerden biri. Vaka sayısında dünyada 2. sırada bulunan ülke, ölü sayısında ise 3. sırada. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede halk sadece zorunluysa dışarı çıkabiliyor.

Son açıklanan verilere göre, İspanya’da koronavirüs vaka sayısı 148 bin 220, hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 792, iyileşenlerin sayısı ise 48 bin 21.

Peki, Google’ın verilerine göre İspanya’da sosyal hareketlilik ne durumda?

[Grafik: Hafize Yurt ]

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane gibi yerlerde yüzde 94,

-Market, manav, eczane gibi yerlerde ise yüzde 76,

-Park, sahil gibi yerlerde yüzde 89,

-Toplu taşıma noktalarında (metro, otobüs istasyonları gibi) yüzde 88,

-İş yerlerinde yüzde 64 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

İspanya’da evde kalma oranı ise yüzde 22 arttı.

İtalya

İtalya’da da her geçen gün bilanço ağırlaşıyor. Günlük ölümler son 20 gündür 500’ün altına düşmedi. Şu anda ülkede iş, sağlık ya da gıda gibi ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmak yasak. Evden çıkanların ise gerekçelerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor.

Son açıklanan verilere göre, İtalya’da koronavirüs vaka sayısı 139 bin 422, hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 669, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 491.

Peki, Google’ın verilerine göre İtalya’da sosyal hareketlilik ne durumda?

[Grafik: Hafize Yurt ]

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane gibi yerlerde yüzde 94,

-Market, manav, eczane gibi yerlerde ise yüzde 85,

-Park, sahil gibi yerlerde yüzde 90,

-Toplu taşıma noktalarında (metro, otobüs istasyonları gibi) yüzde 87,

-İş yerlerinde yüzde 63 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

İtalya’da evde kalma oranı ise yüzde 24 arttı.

Fransa

Vaka sayısının 100 bini aştığı ülkelerden biri de Fransa. Kısmi sokağa çıkma yasağı bulunan ülkede ölümler her geçen gün artıyor.

Son açıklanan verilere göre, Fransa’da koronavirüs vaka sayısı 112 bin 950, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 869, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 254.

Peki, Google’ın verilerine göre Fransa’da sosyal hareketlilik ne durumda?

[Grafik: Hafize Yurt ]

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane gibi yerlerde yüzde 88,

-Market, manav, eczane gibi yerlerde ise yüzde 72,

-Park, sahil gibi yerlerde yüzde 82,

-Toplu taşıma noktalarında (metro, otobüs istasyonları gibi) yüzde 87,

-İş yerlerinde yüzde 56 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

Fransa’da evde kalma oranı ise yüzde 18 arttı.

Almanya

Almanya’da da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Aynı zamanda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak.

Son açıklanan verilere göre, Almanya’da koronavirüs vaka sayısı 113 bin 296, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 349, iyileşenlerin sayısı ise 46 bin 300.

Peki, Google’ın verilerine göre Almanya’da sosyal hareketlilik ne durumda?

[Grafik: Hafize Yurt ]

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane gibi yerlerde yüzde 77,

-Market, manav, eczane gibi yerlerde ise yüzde 51,

-Park, sahil gibi yerlerde yüzde 49,

-Toplu taşıma noktalarında (metro, otobüs istasyonları gibi) yüzde 68,

-İş yerlerinde yüzde 39 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

Almanya’da evde kalma oranı ise yüzde 11 arttı.

İngiltere

İngiltere’de hükümet salgınla mücadele için önce “sürü bağışıklığı” stratejisini izledi. Ancak ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine dair raporlar sonucu geri adım attı.

28 Şubat’ta koronavirüs hastalarıyla fotoğraf çektiren Başbakan Boris Johnson, “Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek” sözleriyle tepki çekti. Ülkede okulların ve restoranların kapatılması ise martın sonuna doğru kararlaştırıldı. Johnson’ın testi ise 27 Mart’ta pozitif çıktı ve Başbakan 6 Nisan’da yoğun bakıma alındı.

Son açıklanan verilere göre, İngiltere’de koronavirüs vaka sayısı 61 bin 474, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 111, iyileşenlerin sayısı ise 345.

Peki, Google’ın verilerine göre İngiltere’de sosyal hareketlilik ne durumda?

[Grafik: Hafize Yurt ]

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane gibi yerlerde yüzde 85,

-Market, manav, eczane gibi yerlerde ise yüzde 46,

-Park, sahil gibi yerlerde yüzde 52,

-Toplu taşıma noktalarında (metro, otobüs istasyonları gibi) yüzde 75,

-İş yerlerinde yüzde 55 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

İngiltere’de evde kalma oranı ise yüzde 15 arttı.

İsviçre

Son açıklanan verilere göre, İsviçre’de koronavirüs vaka sayısı 23 bin 280, hayatını kaybedenlerin sayısı 895, iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 800.

Peki, Google’ın verilerine göre İsviçre’de sosyal hareketlilik ne durumda?

[Grafik: Hafize Yurt ]

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane gibi yerlerde yüzde 81,

-Market, manav, eczane gibi yerlerde ise yüzde 51,

-Park, sahil gibi yerlerde yüzde 41,

-Toplu taşıma noktalarında (metro, otobüs istasyonları gibi) yüzde 68,

-İş yerlerinde yüzde 46 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

İsviçre’de evde kalma oranı ise yüzde 15 arttı.

Hollanda

Son açıklanan verilere göre, Hollanda’da koronavirüs vaka sayısı 20 bin 682, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 255, iyileşenlerin sayısı ise 272.

Peki, Google’ın verilerine göre Hollanda’da sosyal hareketlilik ne durumda?

[Grafik: Hafize Yurt ]

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane gibi yerlerde yüzde 65,

-Market, manav, eczane gibi yerlerde ise yüzde 29,

-Park, sahil gibi yerlerde yüzde 30,

-Toplu taşıma noktalarında (metro, otobüs istasyonları gibi) yüzde 68,

-İş yerlerinde yüzde 35 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

Hollanda’da evde kalma oranı ise yüzde 11 arttı.

Kanada

82 milyar dolarlık önlem paketinin devreye alındığı Kanada, ülke dışındaki tüm vatandaşların dönüşünü sağlayamayacaklarını açıklamıştı.

Son açıklanan verilere göre, Kanada’da koronavirüs vaka sayısı 19 bin 290, hayatını kaybedenlerin sayısı 436, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 646.

Peki, Google’ın verilerine göre Kanada’da sosyal hareketlilik ne durumda?

[Grafik: Hafize Yurt ]

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane gibi yerlerde yüzde 59,

-Market, manav, eczane gibi yerlerde ise yüzde 35,

-Park, sahil gibi yerlerde yüzde 16,

-Toplu taşıma noktalarında (metro, otobüs istasyonları gibi) yüzde 66,

-İş yerlerinde yüzde 44 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

Kanada’da evde kalma oranı ise yüzde 14 arttı.