Bilim insanlarını heyecanlandıran çalışmanın adresi Orta Doğu Teknik Üniversitesi. ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Akdağ, gönüllü ekibi ile laboratuvara girdi, sıtma ilacı olarak kullanılan klorokini sentezlemeyi başardı.

10 gün süren çalışmada tamamen yerli imkanlar kullanıldı. Klorokin, sıtma dışında koronavirüs tedavisinde de kullanılıyor. Sentezlenen klorokin, ilaç üretiminde önemli bir ham madde olma özelliği taşıyor.

İlacın ham madde üretimini yerlileştirmek için önemli bir adım

Akdağ, bunu yapabilmenin kendisine göre büyük bir başarı olduğunu söyleyerek, "Grup için, insanlık için, Türkiye için bana göre bir başarıdır. Temel bilimci olarak yapabileceğimizi düşündük. Dolayısıyla bir planlamaya girdik. Laboratuvarda hangi maddeler var, hangi maddeleri nasıl değiştiririz, nasıl baz optimize ederiz dedik ve başladık işe ve yaptık" dedi.

10 basamakta maddeyi sentezlediklerini söyleyen Doç. Dr. Akdağ, "Biz temel bilimci olduğumuz için sentezledik. İleride kıtlığımız olduğunda nasıl yapabileceğimizi biliyoruz. Bir şekilde doğada aç kalmıyoruz diyelim" diye konuştu.

Türk bilim insanlarının bu çalışması, ilacın ham madde üretimini yerlileştirmek için önemli bir adım.