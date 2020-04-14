Türk bilim insanları klorokini sentezledi
Koronavirüse karşı da etkili olan klorokin, Türk bilim insanları tarafından sentezlendi. ODTÜ'de başarıya ulaşan çalışmayla ilacın ham maddesinin üretiminde yerlileşmek için bir adım atıldı.
Bilim insanlarını heyecanlandıran çalışmanın adresi Orta Doğu Teknik Üniversitesi. ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Akdağ, gönüllü ekibi ile laboratuvara girdi, sıtma ilacı olarak kullanılan klorokini sentezlemeyi başardı.
10 gün süren çalışmada tamamen yerli imkanlar kullanıldı. Klorokin, sıtma dışında koronavirüs tedavisinde de kullanılıyor. Sentezlenen klorokin, ilaç üretiminde önemli bir ham madde olma özelliği taşıyor.
İlacın ham madde üretimini yerlileştirmek için önemli bir adım
10 basamakta maddeyi sentezlediklerini söyleyen Doç. Dr. Akdağ, "Biz temel bilimci olduğumuz için sentezledik. İleride kıtlığımız olduğunda nasıl yapabileceğimizi biliyoruz. Bir şekilde doğada aç kalmıyoruz diyelim" diye konuştu.
Türk bilim insanlarının bu çalışması, ilacın ham madde üretimini yerlileştirmek için önemli bir adım.
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