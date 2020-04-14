Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da yazılım okulları açılacak
[Fotoğraf: Getty]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak" dedi.
Bakan Varank, "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız" açıklamasını yaptı.
Varank, "Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: yazılım okulları Türkiye Açık Kaynak Platformu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bilişim vadisiSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 14:24
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