Haberleşme, bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek, çok geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapan ASELSAN, yolculuğuna 8 bin 106 çalışanı ile devam ediyor.

2020 Ocak ayından bu yana 201 mühendis, 307 teknisyen ve 33 uzman istihdam eden ASELSAN, güçlü insan kaynağına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor.

ASELSAN'ın, bünyesine kattığı mühendis kadrosunun yüzde 59'unu tasarım ve Ar-Ge, yüzde 12'si program alanlarında çalışırken, yüzde 29'u ise lojistik, üretim, yönetim destek, kalite ve iş geliştirme alanlarında çalışıyor.

"Milli menfaatlerimizin en büyük savunucularından biri olmaya devam edeceğiz"

Geliştirdikleri her ürünün çalışanların hayalinin, emeğinin, tasarımının eseri olduğunu belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "2020 gibi çok zorlu ve belirsiz bir yılda bile devletimizin gösterdiği kararlılık ve verdiği güveni referans alarak büyümeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir iş planlarımızı kesintisiz bir şekilde uygulamaya devam edebiliyorsak bunu yüreğini ortaya koyarak çalışan kıymetli ASELSAN’lılara atfederim" dedi.

Görgün, "Ailemize katılan her yeni çalışma arkadaşımızla birlikte, en ileri teknolojiyi en güçlü takım olarak geliştirerek ülkemiz için, milletimiz için, milli menfaatlerimizin en büyük savunucularından biri olmaya devam edeceğiz." diyerek insan kaynaklarına ve kurum kültürüne verdikleri önemi vurguladı.

Hedef yıl sonuna kadar 1300 istihdam

2019 yılında yaklaşık 1200 yeteneği ailesine katan ASELSAN, zorlu koşullara rağmen büyümeye devam edecek. Şirket, 2020 istihdam planlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 1300’ün üzerinde yeni istihdam sayısına ulaşarak yılı kapatmayı hedefliyor.