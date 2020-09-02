Haber Giriş: Kaynak: AA
Aksungur İHA'dan yeni başarı: 49 saatlik uçuşa imza attı
[Fotoğraf: AA]
59'uncu test uçuşunu gerçekleştiren Aksungur'un toplam uçuş süresi 230 saati buldu.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksungur hakkındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verildi.
Verilen bilgilere göre, 59'uncu test uçuşunu gerçekleştiren Aksungur'un toplam uçuş süresi 230 saati buldu. Aksungur, son uçuşunda 49 saat havada kalma başarısı gösterdi.
Bu gelişme, "49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan Aksungur, 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için" ifadeleriyle paylaşıldı.
Gökyüzündeki ordumuzun neferi olacak #AKSUNGUR sınırları test ediyor. Hayırlı olsun.
✅49 saat
➡️Tebrikler @TUSAS_TR
Etiketler: tusaş türk havacılık ve uzay sanayi ak sungurSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 22:10
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