Akıllı televizyonlar artık birçok evde yer alıyor. Birçok kolaylık sağlasa da güvenlik açısından riskler de barındırıyor.

Eğer evinizde bir akıllı televizyon varsa bilgisayar korsanları yaptıkları siber saldırılarla televizyonunuzun kamera ve mikrofonunu kullanarak sizden habersiz görüntü ve ses kaydı alabiliyor.

Bunun için korsanların bir kez televizyon üzerinden Wi-fi ağına girmesi yeterli oluyor. Böylece evdeki tüm bilgisayar ve akıllı cihazlara uzaktan erişebiliyorlar.

Önlem almak mümkün mü?

Siber güvenlik uzmanı Kenan Işık, "Kullanıcılar bunu çıplak bir gözle anlayamazlar. Bunun için güvenlik uygulamalarını akıllı televizyonlarına kurmaları gerekiyor. Yani bir anti-virüs uygulamasını kurduğumuzda o saldırı tespit edilip tamamı ile televizyon üzerinden kaldırılıyor." bilgilerini paylaştı.

Bu virüsler televizyonu kapatıp açmakla veya ayarlarını sıfırlamakla da silinemiyor. Kullanıcıların birçoğu ise bu siber tehlikeden habersiz.

Uzmanlar, gerekli önlemler alınsa da, güvenlik şüphesi bulunan akıllı televizyonlardan önemli internet işlemlerinin yapılmamasını öneriyor.

Haber: Volkan Yeşilyurt

Kamera: Sinan Kement