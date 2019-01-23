Askeri pazarda geliştirdiği yazılımlarla dikkat çeken HAVELSAN sivil uçak pazarına Türk Hava Yolları'yla adım attı. İlk milli sivil uçuş simülatörü THY pilotları tarafından kullanılmaya başlandı. Amaç, sivil havacılık sektöründe de dışa bağımlılığı azaltmak.

Simülatörde yer alan kokpit, gerçeğini yansıtacak şekilde yapıldı. Pilotlar için sanal bir dünya oluşturuldu.

Gerçeğiyle birebir aynı izlenimi oluşturması için platformun altında bir de hareket sistemi yer alıyor. Bu sayede uçağın gerçekte havada iken yapmış olduğu hareketler, titreşim ve sarsıntılar hissedilebiliyor. Burada onlar için 7 gün 24 saat eğitim veriliyor. Amaçsa pilotların sorunsuz ve üst düzey bir eğitim geçirmesi.

Havelsan HÜRKUŞ'un pilotlarını da eğitecek. Pilot adayı teğmenler, askeri temel eğitim simülatörü ile deneyim kazanacak.

Türkiye'nin elektronik ve yazılım alanında amiral gemisi HAVELSAN, yurtdışındaki pilotlara da eğitim veriliyor. Birçok ülke, askeri araçlarında HAVELSAN'ın simülatörlerini kullanıyor.

Kaynak: TRT Haber