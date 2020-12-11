Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların öne çıkan özelliklerinden biri de kamera.

Akıllı telefonlarla çekilen fotoğraflar, pahalı, değiştirilebilir lensli kameraların kalitesine gittikçe daha çok yaklaşıyor.

Bu gelişim nedeniyle birçok insan kamera satın alma, taşıma ihtiyacı duymuyor.

Fotoğrafçıların da dediği gibi, "en iyi kamera, yanımızda olan” gibi görünüyor.

İlk dokunmatik ekranlı akıllı telefonlar 2007 ve 2008'de büyük ses getirdiğinde, kamera sektörü çok iyi gidiyordu. O zamanlar akıllı telefon kameraları görüntü kalitesi açısından çok iyi değildi. Instagram, TikTok, Snapchat gibi fotoğraf ve video uygulamaları da henüz hayatımıza girmemişti.

Artık kamera sektörünün durumu çok farklı.

[Fotoğraf: Getty]

Elbette profesyonel olarak bu işi yapanlar ve fotoğraf tutkunları yüksek kaliteli kameralardan vazgeçmiş değil. Ancak ortalama bir tüketicinin fotoğraf talebini akıllı telefonların kamerası karşılayabiliyor.

Akıllı telefon fotoğrafçılığının yükselişi ise fotoğraf makinesi ve ekipmanı endüstrisi için yıkıcı etkiler ortaya çıkardı.

Dijital kamera satışları 2010'dan beri yüzde 87 düştü

Olympus, Canon ve Nikon gibi dev üyelerin bulunduğu Japonya merkezli uluslararası kuruluş CIPA (Camera & Imaging Products Association), 2010 ile 2019 arasında dünya çapındaki kamera sevkiyatlarının yüzde 87 düştüğünü açıkladı. Bu, 40 yıllık büyümenin yok olması anlamına geliyor.

[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]

Bu keskin düşüşün esas nedeni, akıllı telefon fotoğrafçılığının yükselişinden önce sıradan fotoğrafçıların güvendiği tür olan dahili lensli dijital fotoğraf makinesi sevkiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

2008’de dünyanın en tanınmış kamera üreticileri birliği CIPA üyeleri, yaklaşık 120 milyon dijital kamera sevk etmişti ve muhtemelen yaklaşan rekabet hakkında çok fazla endişelenmediler.