LiveScience'ın haberine göre, Jüpiter ve Satürn'ün 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak.

İki gezegen bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacak. Bu, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandı.

Çıplak gözle izlenebilecek

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını söyledi.

İki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını anlattı.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) açıklamasına göre, Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşması çıplak gözle izlenebilecek.