Arama motoru Google'un, 2020 yılına ait yükselen arama trendlerini içeren listesinde, Türkiye'de en çok EBA kelimesi, dünyada ise koronavirüs ve 'neden' kelimesi ile başlayan aramalar yer aldı.

"Yılın Arama Trendleri 2020"nin Türkiye'de farklı kategorilerden oluşan yükselen arama trendleri listelerinin ilk sıralarında Genel kategoride EBA, İsimler kategorisinde Fahrettin Koca, Tarif kategorisinde ekmek, Diziler kategorisinde Sadakatsiz yer aldı.

Türkiye’de 2020’da Yükselen Genel aramalarında zirvede yer alan EBA'yı sırasıyla Dolar Kaç TL, Corona Virüsü, Deprem, Zoom, HES Kodu Alma, Kandilli Rasathanesi, Sokağa Çıkma Yasağı, Sağlık Bakanlığı, ABD Seçimleri aramaları takip etti.

2020’de Yükselen Aramalar İsimler kategorisinde Türkiye’de ilk sırada yer alan Fahrettin Koca'yı ise sırasıyla Berat Albayrak, Ebru Şallı, Ellen Page, ve Alaattin Çakıcı takip etti.

Türkiye’de en çok aranan Diziler kategorisinde zirvede yer alan Sadakatsiz'i Mucize Doktor, Masumlar Apartmanı, Sen Çal Kapımı ve Alev Alev takip etti. Aramaların tamamını yerli diziler oluşturdu.

2020’nin Tarif kategorisinde ilk sırada Ekmek yer aldı. Ekmeği, Pide, Aşure, Çökertme Kebabı ve Ramazan Pidesi takip etti.

2020'nin Yükselen Aramalar Nasıl kategorisinde ilk sırada yer alan HES Kodu Nasıl Alınır'ı, Zoom Programı Nasıl Kurulur, 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır, Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor ve Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir takip etti.

Kaybettiklerimiz kategorisinde ilk sırada Kobe Bryant yer alırken, Pınar Gültekin, Nur Yerlitaş, Aytaç Yalman ve Aleyna Çakır yer aldı.

Dünyada 2020’de Yükselen Genel Aramalar da ise, 'neden' kelimesiyle başlayan aramalar yapıldı. Koronavirüs ilk sırada yer alırken, seçim sonuçları, Kobe Bryant, koronavirüs güncellemesi, koronavirüs belirtileri, Joe Biden, Hindistan, Yeni Zelanda, Adı neden covid-19, NBA neden ertelendi, okullar neden kapalı, avustralya neden yanıyor, gökyüzü neden turuncu, siyahların hayatı neden önemlidir, empati neden önemlidir, demokrasi neden önemlidir, insanlar neden hayal eder ise listedeki diğer aramaları oluşturdu.