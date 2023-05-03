Airbus, yapay yerçekimi ile yeni uzay istasyonu tasarladı

Uluslararası Uzay İstasyonu, 2030 yılından sonra faaliyetlerine son verecek.

Çin, Tiangong ile uzay istasyonu konusunda öncü bir rol üstlenmeyi planlarken, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) 10 yıla kadar kendi uzay istasyonunu kurmayı planlıyor.

NASA ayrıca ticari uzay istasyonları tasarlamak için Blue Origin's Orbital Reef , Axiom Uzay İstasyonu (AxS) ve Starlab dahil olmak üzere üç havacılık şirketi ile sözleşme yaptı.

Uzay istasyonu prpjelerinde son adım ise Avrupa merkezli ​​çok uluslu havacılık devi Airbus'tan geldi.

Yakın zamanda yayınlanan bir videoda şirket, Airbus LOOP adlı Çok Amaçlı Yörünge Modülü (MPOP) teklifini ayrıntılı olarak açıkladı.

Üç seviyeli iç tasarım 8 metre uzunluğunda

Bu modüler uzay bölümü, üç güverte, bir santrifüj ve dört kişilik bir mürettebat için yeterli hacim içeriyor, bu da onu gelecekteki uzay istasyonları ve uzun süreli Mars görevleri için uygun hale getiriyor.

LOOP, şirketin ISS Columbus Modülü , Otomatik Transfer Aracı (ATV) ve Orion Avrupa Hizmet Modülü (ESM) gibi uzun insanlı uzay uçuşu programlarına dayanıyor.

İç tasarım üç seviyeden oluşuyor. Bunlar arasında (yukarıdan aşağıya) bir Yerleşim Güvertesi, Bilim Güvertesi ve aynı anda iki mürettebat için yerçekimini simüle eden bir Santrifüj yer alıyor.

Modülün çapı 8 metre ve kabaca aynı uzunluktadır ve 100 metreküp hacim sağlıyor.

Airbus'a göre, iç kısmı farklı güvertelere ayırmak, bir "dahili güvenli liman konsepti" sağlıyor, bu da mürettebatın bir güneş patlaması veya diğer tehlikeler durumunda en fazla korumayı sağlayan güverteye geçebileceği anlamına geliyor.

Modül, dört kişilik bir ekip için tasarlandı, ancak bir seferde (geçici olarak) sekiz astronotu barındırabileceği bildiriliyor.