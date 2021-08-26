Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinin akademisyenleri ve öğrencileri tarafından üretilen elektrikli yarış arabası “Cendere”, 29 Ağustos- 05 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek yarışlarda kendini gösterecek.

Testi başarıyla geçti

20 kişilik yarışma takımı tarafından tasarlanan ve montaj çalışmaları sona eren aracın test sürüşü tam not aldı.

Hedef şampiyonluk

Takım danışmanı olarak görev yapan Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Çitil, elektrikli aracın üretimi için uzun süredir çalıştıklarını ve önemli bir yol katettiklerini söyledi.

Çitil, 29- Ağustos - 05 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışlarda takım olarak şampiyonluğu hedeflediklerine vurgu yaptı.